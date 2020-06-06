Профсоюз игроков НБА одобрил формат возобновления сезона с участием 22 команд
Профсоюз игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) одобрил формат возобновления сезона с участием 22 команд, сообщает официальный сайт организации.
Профсоюз игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) одобрил формат возобновления сезона с участием 22 команд, сообщает официальный сайт организации.
4 июня совет директоров Лиги одобрил план возобновления сезона, суть которого заключается в том, что рестарт турнира будет проведен с участием 22 команд в «Дисней Уорлд» в Орландо: 13 из Западной конференции и 9 из Восточной. Для того, чтобы определить участников
«Еще предстоит обсудить различные детали, и для принятия этого формата потребуется, чтобы все стороны достигли согласия по всем вопросам, имеющим отношение к возобновлению игры», — отмечено в сообщении профсоюза.