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11:53 (мск), источник: Газета.Ру

Профсоюз игроков НБА одобрил формат возобновления сезона с участием 22 команд

Профсоюз игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) одобрил формат возобновления сезона с участием 22 команд, сообщает официальный сайт организации.

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11
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4 июня совет директоров Лиги одобрил план возобновления сезона, суть которого заключается в том, что рестарт турнира будет проведен с участием 22 команд в «Дисней Уорлд» в Орландо: 13 из Западной конференции и 9 из Восточной. Для того, чтобы определить участников плей-офф, каждый клуб проведет по восемь игр.

«Еще предстоит обсудить различные детали, и для принятия этого формата потребуется, чтобы все стороны достигли согласия по всем вопросам, имеющим отношение к возобновлению игры», — отмечено в сообщении профсоюза.

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