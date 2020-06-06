Профсоюз игроков НБА одобрил формат возобновления сезона с участием 22 команд

4 июня совет директоров Лиги одобрил план возобновления сезона, суть которого заключается в том, что рестарт турнира будет проведен с участием 22 команд в «Дисней Уорлд» в Орландо: 13 из Западной конференции и 9 из Восточной. Для того, чтобы определить участников плей-офф, каждый клуб проведет по восемь игр.