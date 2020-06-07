Юре Дракслар: Следите за игрой Дончича, а не за процентом жира в его теле

Источник: AP 2020

— Юре, как давно вы работаете с Дончичем?

— Три недели. До этого Лука сидел на карантине и работал самостоятельно у себя дома. У него там есть все возможности: и баскетбольная площадка, и в теннис можно поиграть, и упражнения многие выполнить. А последние три недели мы уже вкалываем по полной, чтобы подготовить его к продолжению сезона НБА.

— Это же не первый ваш опыт совместной работы?

— Верно, мы работаем второе лето подряд. В прошлом году мы провели вместе два месяца, два месяца интенсивной работы. Еще когда Дончичу было лет 12, я провел несколько тренировок с ним в школе люблянской «Олимпии». Вот только сам Лука этого не помнит, я спросил его.

— Лука вас нанимает? Или вы просто друзья?

— Да, нанимает для работы с ним. Мы не близкие друзья, но, на самом деле, с ним невозможно не сдружиться. Дончич удивительный человек. Он с большим уважением относится ко мне и моей работе. Лука в принципе с уважением относится к людям. Я замечаю, что мы становимся ближе. Думаю, мы схожи по характеру, так что хорошо понимаем друг друга. Работать с ним большое удовольствие для меня, и чаще всего — это еще и весело, пусть мы и выполняем серьезный объем работы. В общем, в основе у нас профессиональные отношения, но и общаемся мы очень хорошо.

— Как оцениваете форму Дончича прямо сейчас?

— Большинство спортсменов в мире из-за карантина сейчас испытывают проблемы с тем, чтобы держать себя в форме. Дончич здесь не исключение. Он старается восстановиться после первой части сезона, которая отняла много физических и психологических сил. Мы же понимаем, какую роль он играет в «Далласе». Лука набирает форму, прибавляет с каждым днем. Он прикладывает много усилий, он полностью посвятил себя этой работе.

— Готов играть хоть завтра?

— Конечно, сейчас он не в лучшей игровой форме, но такой она и не должна быть. Раньше конца июля матчей в НБА точно не будет, так что времени достаточно, чтобы набрать кондиции. Но он готов играть в баскетбол и сейчас, без сомнений. Просто, чтобы быть готовым играть хоть завтра, как вы говорите, нужны партнеры, нужны тренировки в формате «пять на пять». Конечно, Дончич может играть со словенскими ребятами, но это совсем не то, что работать с партнерами по «Далласу».

«Дончич по своей природе склонен к тому, чтобы набирать вес»

— Вокруг Дончича и его тела ходит очень много разговоров, очень много споров. Что вы думаете на этот счет?

— За последние несколько лет я слышал и читал очень много комментариев, очень много мнений про строение тела Луки, его вес, про слишком большой процент жира в его теле, про то, что он не выглядит как игрок НБА. Мое понимание в том, что Дончич по своей природе склонен к тому, чтобы набирать вес. Хочу призвать всех любителей баскетбола: «Люди, просто наслаждайтесь игрой Дончича». Он же удивительный игрок, не надо следить за процентом жира в его теле! Это же моя работа в летнее время. Шучу я, конечно.

— Если серьезно, это большая проблема?

— С одной стороны, быстрое увеличение процента жира в теле — это не лучшая история для атлета. С другой стороны, Дончич очень крепкий парень, и он хорош при игре в контакте, он невероятно силен физически. Эта сила позволяет ему здорово управлять своим телом. Конечно, это минус, что его процент жира может быстро расти. С этим не так просто справляться в ходе сезона НБА.

— Но решение этой проблемы позволит Дончичу стать еще сильнее как игроку? Или ему это и не особенно нужно?

— Убежден, что поддержание оптимального процента жира в теле поможет ему играть лучше. Это большой плюс для здоровья. Очевидно, что в игре пользы от лишнего веса нет. Летом мы уделяем этому моменту повышенное внимание, каждую неделю отслеживаем информацию. Лето — это самая важная часть года в плане физической подготовки, в плане приведения тела в оптимальную форму.

— Что конкретно вы делаете?

— Мы взяли под полный контроль питание Луки. У нас есть целый план, у нас есть свой повар, который готовит на основе моих инструкций. Дончич практически не ест ничего, кроме того, что мы специально готовим для него. Мы тщательно отбираем для него продукты, подбираем оптимальное соотношение макронутриентов и микронутриентов. Количество калорий, получаемых Лукой в пище, зависит от того, насколько интенсивны его тренировки в этот конкретный день. Все это мы подсчитываем, работа очень серьезная. И Дончич здорово справляется, он следует всем инструкциям.

«Возвращение Мозгова в игру — один из самых больших проектов в карьере»

— Еще хотел спросить вас о работе с Тимофеем Мозговым в «Химках». Насколько понимаю, в прошедшем сезоне вы уделили ему очень много времени.

— Да, мы очень много работали с Тимофеем. И у этой работы есть две стороны. Я бы сказал, что обе позитивные. Прежде всего, Мозгов отличный человек, невероятный профессионал. Несмотря на то, что он уже так долго бьется со своей травмой колена, он все равно мотивирован вернуться, очень хочет вернуться. Так что для меня как для тренера работать с ним большое удовольствие.

— Не кажется, что вернуть в игру пропустившего два сезона человека — такая уж простая задачка…

— Это большой вызов для меня, действительно. У Мозгова крайне непростая травма, и с ним требовалось провести очень много работы. Провести эту работу было реально только при условии полного доверия с его стороны. Думаю, я заслужил это доверие. Тимофей доверяет мне, и это очень важно. Гораздо проще работать с человеком, который, во-первых, мотивирован, во-вторых, уверен в тебе. Все это придавало мне энергию.

Это же не только работа на самой тренировке. Когда она заканчивается, ты все равно думаешь, что нужно будет сделать дальше, как построить рабочий процесс. В свое свободное время я искал решения для него, изучал, как помочь его колену, как добиться прогресса в его реабилитации.

— Об этом и речь.

— Можно сказать, что возвращение Мозгова на площадку — это один из самых больших проектов в моей карьере. Эта задача потребовала от нас обоих много энергии. И от ожидавшего возвращения Тимофея клуба тоже. К сожалению, когда Мозгов уже готовился попробовать себя в деле, сезон был остановлен. На тот момент он уже тренировался на площадке, играл «пять на пять». Все выглядело так, что он готов вернуться.

— И в марте работа с Мозговым была остановлена?

— С началом пандемии мы перестали работать вживую, но общались мы каждый день. Конечно, в онлайн-режиме, по видеосвязи работать не так просто, но мы старались поддерживать его форму, продолжать реабилитацию. К сожалению, эта ситуация немного откинула его назад, но все равно Мозгов продолжал тренироваться. Мы ждали решения Евролиги, если бы сезон был продолжен, мы бы продолжили работу над его коленом, его формой. Он хотел продолжить сезон.