Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.06
Вердер
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
7.06
Витебск
БАТЭ
22
Футбол. Зарубежный
7.06
Унион Б
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Белшина
Динамо Мн
04
Футбол. Зарубежный
7.06
Аугсбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Шахтер С
Энергетик-БГУ
10
Все события
Фоторепортажи
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
11:35 (мск), источник: ТАСС

Барнс: Игроки «Клипперс» и «Лейкерс» отказываются возобновлять сезон НБА из-за расизма

ТАСС, 8 июня. Ряд игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступают против возобновления сезона из-за проблем с расизмом в США. Об этом бывший игрок НБА Мэтт Барнс сообщил журналисту Джосайе Джонсону.

Наверх
Источник: AP 2020

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, был введен комендантский час.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы со Снуп Доггом (рэпер — прим. ТАСС) слышали от ряда игроков о нежелании выходить на площадку из-за возникшей ситуации, — сказал Барнс. — В частности, Снуп разговаривал с парой игроков из “Лейкерс” и “Клипперс”. Так что некоторым командам будет непросто возобновлять сезон».

Во время загрузки произошла ошибка.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового «Юты» Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов. Руководство НБА и профсоюз игроков на прошлой неделе одобрил утвержденный руководством лиги формат возобновления сезона с участием 22 команд. Предварительная дата возобновления чемпионата — 31 июля.

Барнс провел в НБА 14 сезонов, поиграв за «Клипперс», «Сакраменто», «Нью-Йорк», Филадельфию, «Голден Стэйт», «Орландо», «Лейкерс» и «Мемфис». В составе «Голден Стэйт» в 2017 году он стал чемпионом НБА, после чего завершил карьеру.

Читайте также
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
«Барселона» вновь планирует сократить зарплаты игрокам
Трансферный рынок КХЛ. Новый контракт Нестерова и Доус в СКА
Чемпион UFC запросил миллиард долларов за переход в бокс
Преемственность. Как Брагин и Ларионов изменят сборные России
Чемпион мира по боксу собрался баллотироваться в президенты
Менеджер Хабиба отреагировал на завершение Макгрегором карьеры
Пилот «Уильямс» выиграл виртуальный Гран-при Азербайджана
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь