Барнс: Игроки «Клипперс» и «Лейкерс» отказываются возобновлять сезон НБА из-за расизма

Источник: AP 2020

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, был введен комендантский час.

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«Мы со Снуп Доггом (рэпер — прим. ТАСС) слышали от ряда игроков о нежелании выходить на площадку из-за возникшей ситуации, — сказал Барнс. — В частности, Снуп разговаривал с парой игроков из “Лейкерс” и “Клипперс”. Так что некоторым командам будет непросто возобновлять сезон».

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового «Юты» Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов. Руководство НБА и профсоюз игроков на прошлой неделе одобрил утвержденный руководством лиги формат возобновления сезона с участием 22 команд. Предварительная дата возобновления чемпионата — 31 июля.