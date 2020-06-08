Барнс: Игроки «Клипперс» и «Лейкерс» отказываются возобновлять сезон НБА из-за расизма
ТАСС, 8 июня. Ряд игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступают против возобновления сезона
ТАСС, 8 июня. Ряд игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступают против возобновления сезона
Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и
«Мы со Снуп Доггом (рэпер — прим. ТАСС) слышали от ряда игроков о нежелании выходить на площадку
НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта
Барнс провел в НБА 14 сезонов, поиграв за «Клипперс», «Сакраменто», «Нью-Йорк», Филадельфию, «Голден Стэйт», «Орландо», «Лейкерс» и «Мемфис». В составе «Голден Стэйт» в 2017 году он стал чемпионом НБА, после чего завершил карьеру.