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09:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Матчи первого раунда плей-офф НБА запланированы на 18 августа

Матчи первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2019/20 запланированы на 18 августа, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания в своем микроблоге в Twitter.

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По его информации, серии второго раунда плей-офф начнутся 1 сентября, финалы конференций — 15 сентября, первая игра финала НБА — 30 сентября. Отмечается, что даты носят предварительный характер.

Нынешний сезон НБА был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

На прошлой неделе лига объявила, что совет управляющих утвердил формат возобновления турнира с участием 22 команд, которые проведут по восемь игр регулярного чемпионата, чтобы определить посев плей-офф.

Ориентировочная дата перезапуска сезона — 31 июля.

Плей-офф будет проходить в традиционном формате с четырьмя раундами, каждый из которых будет состоять из серии до четырех побед. Ожидается, что все матчи текущего сезона НБА должны пройти в Орландо в спортивном комплексе Disney.

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