СМИ: Матчи первого раунда плей-офф НБА запланированы на 18 августа

На прошлой неделе лига объявила, что совет управляющих утвердил формат возобновления турнира с участием 22 команд, которые проведут по восемь игр регулярного чемпионата, чтобы определить посев плей-офф.

На прошлой неделе лига объявила, что совет управляющих утвердил формат возобновления турнира с участием 22 команд, которые проведут по восемь игр регулярного чемпионата, чтобы определить посев плей-офф.