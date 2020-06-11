Основатель «Портленд Трэйл Блэйзерс» умер на 97-м году жизни
Основатель и почетный президент «Портленд Трэйл Блэйзерс» Гарри Гликман скончался в возрасте 96 лет, сообщается на официальном сайте клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Основатель и почетный президент «Портленд Трэйл Блэйзерс» Гарри Гликман скончался в возрасте 96 лет, сообщается на официальном сайте клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Смерть функционера наступила в среду, 10 июня.
Гарри Гликман считается
При руководстве Гликмана «Портленд» завоевал свой единственный пока титул чемпионов НБА в 1977 году.