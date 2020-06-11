Основатель «Портленд Трэйл Блэйзерс» умер на 97-м году жизни

Гарри Гликман считается отцом-основателем не только «Портленда», но и всего профессионального спорта в штате Орегон. В 1970 году он добился появления баскетбольной команды из Портленда в НБА и был руководителем клуба с момента основания, до 1994 года, после чего занял должность почетного президента.