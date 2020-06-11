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10:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Основатель «Портленд Трэйл Блэйзерс» умер на 97-м году жизни

Основатель и почетный президент «Портленд Трэйл Блэйзерс» Гарри Гликман скончался в возрасте 96 лет, сообщается на официальном сайте клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: Спорт РИА Новости

Смерть функционера наступила в среду, 10 июня.

Гарри Гликман считается отцом-основателем не только «Портленда», но и всего профессионального спорта в штате Орегон. В 1970 году он добился появления баскетбольной команды из Портленда в НБА и был руководителем клуба с момента основания, до 1994 года, после чего занял должность почетного президента.

При руководстве Гликмана «Портленд» завоевал свой единственный пока титул чемпионов НБА в 1977 году.

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