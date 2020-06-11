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12:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

НБА разрешит игрокам отказаться от участия в возобновлении сезона без применения санкций

НБА и профсоюз игроков лиги разрешит баскетболистам не участвовать в возобновлении сезона-2019/20 без применения каких-либо санкций, сообщает ESPN.

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Источник: AP 2020

По информации источника, за последние сутки от 40 до 50 игроков выразили обеспокоенность возобновлением сезона в Орландо и условиями проживания в кампусе, который им предоставят. Сообщается, что никто из них пока не обращался с официальным заявлением о нежелании выступать после паузы в сезоне, связанной с коронавирусом. В случае отказа от выступлений баскетболисты не получат деньги за пропущенные игры.

Источник утверждает, что игроки ссылаются на ряд проблем, включая семейные вопросы, а также невозможность покинуть кампус, на политическую ситуацию в США и пандемию коронавируса. Отмечается, что о возможном пропуске оставшейся части сезона говорят в основном игроки, чьи команды не претендуют на победу в чемпионате.

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