СМИ: Митчелл, Энтони и Ховард могут отказаться от участия в возобновленном сезоне НБА

В пятницу около 80 игроков НБА провели онлайн-конференцию, чтобы обсудить возможный отказ от выступления в Орландо. Организатором конференции стал защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг. Некоторые баскетболисты выразили обеспокоенность по поводу целесообразности возобновления сезона, другие считают, что игры не должны проводиться в период массовых протестов в США и пандемии коронавируса. Сам Ирвинг и без того не собирался участвовать в доигровке сезона, так как до сих пор восстанавливается от травмы.