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11:43 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Митчелл, Энтони и Ховард могут отказаться от участия в возобновленном сезоне НБА

ТАСС, 13 июня. Донован Митчелл («Юта»), Кармело Энтони («Портленд») и Дуайт Ховард («Лейкерс») выступили за возможный отказ от выступления в возобновленном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) этого сезона. Об этом в своем Twitter сообщил журналист портала The Athletic Шамс Чарания.

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Источник: AP 2020

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство лиги 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20 с датой возобновления 31 июля. Турнир доиграют 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет Disney World в Орландо (штат Флорида).

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В пятницу около 80 игроков НБА провели онлайн-конференцию, чтобы обсудить возможный отказ от выступления в Орландо. Организатором конференции стал защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг. Некоторые баскетболисты выразили обеспокоенность по поводу целесообразности возобновления сезона, другие считают, что игры не должны проводиться в период массовых протестов в США и пандемии коронавируса. Сам Ирвинг и без того не собирался участвовать в доигровке сезона, так как до сих пор восстанавливается от травмы.

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Ранее руководство НБА объявляло, что позволит игрокам отказываться от выступления в возобновленном чемпионате без применения к ним дисциплинарных санкций. Баскетболистам, отказавшимся от участия в оставшихся играх сезона, не будет выплачена зарплата за последние восемь матчей регулярного чемпионата, а клубам будет разрешено их заменить.

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