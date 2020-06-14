НБА отреагировала на нежелание игроков возобновлять сезон из-за расизма

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В пятницу состоялась онлайн-конференция с участием более чем 80 игроков, которую организовал защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг. На ней поднимались вопросы, связанные с возобновлением сезона, обсуждались предложения не участвовать в оставшихся играх из-за массовых протестов и ситуации с коронавирусом.