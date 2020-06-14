НБА отреагировала на нежелание игроков возобновлять сезон из-за расизма

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В пятницу состоялась онлайн-конференция с участием более чем 80 игроков, которую организовал защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг. На ней поднимались вопросы, связанные с возобновлением сезона, обсуждались предложения не участвовать в оставшихся играх из-за массовых протестов и ситуации с коронавирусом.
«Мы понимаем обеспокоенность игроков и работаем с профсоюзом игроков над поиском решения этих проблем», — заявил Басс, слова которого приводит в своем Twitter журналист ESPN Марк Штейн.
Нынешний сезон НБА был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. На прошлой неделе лига объявила, что совет управляющих утвердил формат возобновления турнира с участием 22 команд. Сезон должен возобновиться в конце июля. Ожидается, что все матчи текущего сезона НБА должны пройти в Орландо в спортивном комплексе Disney.