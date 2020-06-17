Стали известны детали рестарта сезона-2019/2020 в НБА

Источник: Reuters

Матчи пройдут с 30 июля по 13 октября в Орландо.

Те игроки НБА, которые не захотят участвовать в рестарте сезона, должны проинформировать клубы до 24 июня. За каждый пропущенный матч баскетболисты лишатся части зарплаты.

Подготовка к возобновлению сезона будет состоять из 6 этапов:

Этап 1 ( 12—22 июня ):

— все игроки возвращаются в города базирования клубов, «Рэпторс» собираются на арене университета в Неаполе (Флорида);

— разрешены только индивидуальные тренировки;

— игрокам запрещено свободное перемещение вне дома, выходить можно только по исключительной надобности — покупки продуктов.

Этап 2 ( 23—30 июня ):

— команды проводят обязательное тестирование на коронавирус.

Этап 3 ( 1—11 июля ):

— индивидуальные занятия, на которых могут присутствовать тренеры;

— групповые тренировки запрещены, не более восьми игроков одновременно могут присутствовать в зале.

Этап 4А ( 7—11 июля ):

— команды перемещаются в кампус «Диснейуорлда», в делегацию каждого клуба входят до 35 человек

— все команды расселяются в трёх гостиницах;

— по прибытии игроки и члены клуба находятся на изоляции и тестируются на коронавирус;

— все в кампусе должны будут надевать маску, за исключением тренировок, любых физических активностей или приёма пищи;

— некоторые работники кампуса не будут жить в закрытой зоне, но должны постоянно обследоваться на предмет симптомов коронавируса;

— с 7 июля игроков будут тестировать на запрещённые вещества, кроме марихуаны, её употребление легализовано в штате Флорида.

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Фаза 4 В ( 11—21 июля ):

— старт командных тренировок;

— игроки должны следовать рекомендациям: не плевать на площадке, не прочищать нос, не вытирать мяч о майку, не облизывать пальцы и не дотрагиваться без надобности до капы;

— играм разрешён совместный досуг: пинг-понг, гольф, видео-игры, карты и т.д., но только с теми, кто проживает в их гостинице;

— групповые завтраки, обеды и ужины проходят на открытом пространстве;

— игрокам запрещено посещать номера коллег;

— игрокам разрешается за свой счёт нанять персонального повара, который будет присылать блюда в кампус ежедневно;

— игрокам не будут запрещать покидать территорию кампуса, но лига предполагает, что игроки не будут никуда уезжать;

— если игрок покинет кампус, то ему придется пройти углубленное тестирование и двухнедельный карантин (пропущенные матчи вычтут из его зарплаты).

Этап 5 ( 22—29 июля ):

— команды проведут по три выставочных матча против команд, которые разместились в той же гостинице;

— с 22 июля игрокам разрешено общаться с представителями команд, размещённых в других гостиницах.



Этап 6 (30 июля — 13 октября):