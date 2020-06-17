Стали известны детали рестарта сезона-2019/2020 в НБА
Портал The Athletic представил подробный план возобновления сезона-2019/2020 в НБА.
Портал The Athletic представил подробный план возобновления сезона-2019/2020 в НБА.
Матчи пройдут с 30 июля по 13 октября в Орландо.
Те игроки НБА, которые не захотят участвовать в рестарте сезона, должны проинформировать клубы до 24 июня. За каждый пропущенный матч баскетболисты лишатся части зарплаты.
Подготовка к возобновлению сезона будет состоять из 6 этапов:
Этап 1 (
— все игроки возвращаются в города базирования клубов, «Рэпторс» собираются на арене университета в Неаполе (Флорида);
— разрешены только индивидуальные тренировки;
— игрокам запрещено свободное перемещение вне дома, выходить можно только по исключительной надобности — покупки продуктов.
Этап 2 (
— команды проводят обязательное тестирование на коронавирус.
Этап 3 (
— индивидуальные занятия, на которых могут присутствовать тренеры;
— групповые тренировки запрещены, не более восьми игроков одновременно могут присутствовать в зале.
Этап 4А (
— команды перемещаются в кампус «Диснейуорлда», в делегацию каждого клуба входят до 35 человек
— все команды расселяются в трёх гостиницах;
— по прибытии игроки и члены клуба находятся на изоляции и тестируются на коронавирус;
— все в кампусе должны будут надевать маску, за исключением тренировок, любых физических активностей или приёма пищи;
— некоторые работники кампуса не будут жить в закрытой зоне, но должны постоянно обследоваться на предмет симптомов коронавируса;
— с 7 июля игроков будут тестировать на запрещённые вещества, кроме марихуаны, её употребление легализовано в штате Флорида.
Фаза 4 В (
— старт командных тренировок;
— игроки должны следовать рекомендациям: не плевать на площадке, не прочищать нос, не вытирать мяч о майку, не облизывать пальцы и не дотрагиваться без надобности до капы;
— играм разрешён совместный досуг:
— групповые завтраки, обеды и ужины проходят на открытом пространстве;
— игрокам запрещено посещать номера коллег;
— игрокам разрешается за свой счёт нанять персонального повара, который будет присылать блюда в кампус ежедневно;
— игрокам не будут запрещать покидать территорию кампуса, но лига предполагает, что игроки не будут никуда уезжать;
— если игрок покинет кампус, то ему придется пройти углубленное тестирование и двухнедельный карантин (пропущенные матчи вычтут из его зарплаты).
Этап 5 (
— команды проведут по три выставочных матча против команд, которые разместились в той же гостинице;
— с 22 июля игрокам разрешено общаться с представителями команд, размещённых в других гостиницах.
Этап 6 (30 июля — 13 октября):
— команды проведут по 8 матчей, чтобы определить участников
— после вылета команда незамедлительно покидает кампус НБА;
— оставшиеся команды могут зарезервировать до 17 номеров для гостей, номера оплачивают сами игроки;
— все гости должны предварительно пройти трёхдневный карантин в любом месте (дома или в гостинице);
— агенты не могут оказаться в числе гостей (если только не являются членом семьи игрока);
— гость, который покинул кампус, не сможет вернуться в него.