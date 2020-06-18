Появились подробности крушения вертолета Коби Брайанта

Как отмечается в документе, пилот Ара Зобаян незадолго до крушения сказал диспетчерам, что вертолет набирает высоту, хотя на самом деле он снижался. В отчете говорится, что пилот мог запутаться, поскольку не видел небо и пейзаж вокруг, из-за чего могла появиться «пространственная дезориентация». Однако NTSB еще не выпустил финальный доклад по данной катастрофе.

Брайант погиб 26 января в результате крушения личного вертолета. Он вместе с 13-летней дочерью Джианной летел на юниорский баскетбольный матч. Из девяти пассажиров никто не выжил. Брайант совершал полет на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных в мире. В это время над местностью навис плотный туман. Вертолетная компания Island Express, воздушное судно которой потерпело крушение, отказалась брать на себя ответственность за катастрофу. Адвокаты компании отметили, что крушение было вызвано непредвиденными обстоятельствами, которые они не могли предотвратить.