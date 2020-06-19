В день трагедии Брайант перенес время отправки вертолета на 45 минут
Стали известны новые подробности гибели пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта.
Стали известны новые подробности гибели пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта.
По словам персонального ассистента Брайанта Крейта Брэди, легендарный игрок НБА незадолго до трагедии перенес время отправки вертолета из аэропорта «Джона Уэйна» на 45 минут, сообщает Yahoo Sports.
Планировалось, что вертолет поднимется в небо в 9.45 утра, но вечером в субботу взлет перенесли на 9 утра.
Брайант и еще восемь человек, включая его дочь и пилота, 26 января вылетели в город