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15:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В день трагедии Брайант перенес время отправки вертолета на 45 минут

Стали известны новые подробности гибели пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта.

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Источник: Спорт-Экспресс

По словам персонального ассистента Брайанта Крейта Брэди, легендарный игрок НБА незадолго до трагедии перенес время отправки вертолета из аэропорта «Джона Уэйна» на 45 минут, сообщает Yahoo Sports.

Планировалось, что вертолет поднимется в небо в 9.45 утра, но вечером в субботу взлет перенесли на 9 утра.

Брайант и еще восемь человек, включая его дочь и пилота, 26 января вылетели в город Таузенд-Оукс. Вертолет потерпел крушение в Калабасасе. Вероятной причиной аварии стала ошибка пилота в сложных погодных условиях.

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