Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Лестер
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Атлетико
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:30
СПАЛ
Кальяри
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:15
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Парма
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22.06
Леганес
Гранада
00
Футбол. Зарубежный
22.06
Болонья
Ювентус
02
Все события
Фоторепортажи
12Девушки с овальным мячом из СССР: красота и мощь
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
10:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Латышский баскетболист стал первым, кто отказался от участия в рестарте сезона в НБА

Латышский тяжелый форвард «Вашингтона» Давис Бертанс отказался от участия в возобновлении сезона в НБА, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

27-летний баскетболист станет свободным агентом этим летом и не хочет рисковать своим здоровьем, учитывая, что у него в карьере было два разрыва крестообразных связок. Сезон-2019/20 стал самым успешным в карьере для латыша, он набирал в среднем 15,4 очка и 4,5 подбора за игру, являясь одним из самых точных игроков НБА по трехочковым броскам (42,4 процента в среднем за игру — 7-й показатель в лиге). Бертанс рассчитывает подписать крупный контракт в это межсезонье.

«Вашингтон» имеет право подписать игрока на замену латышу без необходимости освобождать место в заявке.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Вся в коже. Жена Кокорина продемонстрировала образцовую фигуру
«Олимпиада должна быть отменена». В Токио зреет протест против Игр
«Ростов» выступил с заявлением по поводу матча с «Сочи»
«Реал Мадрид» недоволен расписанием, у «Барселоны» больше отдыха
От Тутберидзе к Плющенко ушла ещё одна фигуристка
Игроки «Барселоны» недовольны работой медицинского штаба
Скончался чемпион Европы по футболу
Вратарь «Ростова» рассказал, что говорили ему игроки «Сочи»
«Уфа» выступила с заявлением о возможном случае коронавируса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь