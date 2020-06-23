Латышский баскетболист стал первым, кто отказался от участия в рестарте сезона в НБА
Латышский тяжелый форвард «Вашингтона» Давис Бертанс отказался от участия в возобновлении сезона в НБА, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Латышский тяжелый форвард «Вашингтона» Давис Бертанс отказался от участия в возобновлении сезона в НБА, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
27-летний баскетболист станет свободным агентом этим летом и не хочет рисковать своим здоровьем, учитывая, что у него в карьере было два разрыва крестообразных связок. Сезон-2019/20 стал самым успешным в карьере для латыша, он набирал в среднем 15,4 очка и 4,5 подбора за игру, являясь одним из самых точных игроков НБА по трехочковым броскам (42,4 процента в среднем за игру — 7-й показатель в лиге). Бертанс рассчитывает подписать крупный контракт в это межсезонье.
«Вашингтон» имеет право подписать игрока на замену латышу без необходимости освобождать место в заявке.