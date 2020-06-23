СМИ: В клубе Западной конференции НБА выявили четыре случая заражения коронавирусом

Название клуба и имена игроков не указываются, однако Войнаровски утверждает, что речь идет о команде, которая борется за плей-офф. По словам журналиста, клубы начнут тренировочные сборы 11 июля в Disney World в Орландо (штат Флорида), где планируется проведение оставшихся матчей.