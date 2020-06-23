СМИ: В клубе Западной конференции НБА выявили четыре случая заражения коронавирусом

Название клуба и имена игроков не указываются, однако Войнаровски утверждает, что речь идет о команде, которая борется за плей-офф. По словам журналиста, клубы начнут тренировочные сборы 11 июля в Disney World в Орландо (штат Флорида), где планируется проведение оставшихся матчей.
Издание The Arizona Republic сообщило о двух зараженных игроках в клубе «Финикс», выступающем в Западной конференции. Команда приостановила проведение тренировок на добровольной основе.
НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20 с датой возобновления 31 июля. Турнир доиграют 22 команды из 30.