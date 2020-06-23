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22:35 (мск), источник: ТАСС

СМИ: В клубе Западной конференции НБА выявили четыре случая заражения коронавирусом

ТАСС, 23 июня. Четыре случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в одном из клубов Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом в Twitter сообщил журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

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Название клуба и имена игроков не указываются, однако Войнаровски утверждает, что речь идет о команде, которая борется за плей-офф. По словам журналиста, клубы начнут тренировочные сборы 11 июля в Disney World в Орландо (штат Флорида), где планируется проведение оставшихся матчей.

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Издание The Arizona Republic сообщило о двух зараженных игроках в клубе «Финикс», выступающем в Западной конференции. Команда приостановила проведение тренировок на добровольной основе.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20 с датой возобновления 31 июля. Турнир доиграют 22 команды из 30.

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