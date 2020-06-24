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00:15 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист Никола Йокич заразился коронавирусом

ТАСС, 24 июня. Тест на коронавирус сербского центрового клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Николы Йокича оказался положительным. Об этом в Twitter написал журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

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Источник: AP 2020

Йокич прошел тестирование в Сербии на прошлой неделе, теперь его возвращение в США откладывается. У баскетболиста нет симптомов болезни. Ожидается, что Йокич получит разрешение отправиться в Денвер в течение недели.

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Йокич выступает за «Денвер» с 2015 года, в 2019-м участвовал в Матче звезд НБА. В текущем сезоне он в среднем проводил на площадке 32,3 минуты, набирая 20,2 очка, делая 10,2 подбора и 6,9 передачи.

Ранее Войнаровски сообщил о четырех случаях заражения коронавирусом в одном из клубов Западной конференции. The Arizona Republic утверждает, что коронавирусом инфицированы два игрока «Финикса».

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20 с датой возобновления 31 июля. Турнир доиграют 22 команды из 30, в том числе «Денвер». Некоторые команды уже приступили к тренировкам на добровольной основе в Disney World в Орландо (штат Флорида), где планируется проведение оставшихся матчей.

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