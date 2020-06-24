Баскетболист Никола Йокич заразился коронавирусом

Источник: AP 2020

Йокич прошел тестирование в Сербии на прошлой неделе, теперь его возвращение в США откладывается. У баскетболиста нет симптомов болезни. Ожидается, что Йокич получит разрешение отправиться в Денвер в течение недели.

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Йокич выступает за «Денвер» с 2015 года, в 2019-м участвовал в Матче звезд НБА. В текущем сезоне он в среднем проводил на площадке 32,3 минуты, набирая 20,2 очка, делая 10,2 подбора и 6,9 передачи.

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