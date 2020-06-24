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10:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник «Лейкерс» Брэдли отказался участвовать в рестарте сезона НБА

Защитник клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Эвери Брэдли отказался участвовать в возобновлении сезона НБА-2019/20, сообщает ESPN.

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Источник: Reuters

Нынешний сезон НБА был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. в июне лига объявила, что совет управляющих утвердил формат возобновления турнира с участием 22 команд. Сезон должен возобновиться в конце июля. Ожидается, что все матчи текущего сезона НБА должны пройти в Орландо. До 24 июня игроки, не желающие принимать участия в рестарте сезона, должны сообщить о своем решении. К ним не будет применено никаких санкций, но за пропущенные игры у них будет удержана зарплата.

«Будучи преданным моим товарищам по команде и клубу, я в конечном итоге играю в баскетбол для своей семьи. И поэтому в такое время я не могу себе представить, чтобы какое-либо решение могло подвергнуть здоровье и благополучие моей семьи даже малейшему риску», — сказал Брэдли.

Отмечается, что «Лейкерс» смогут приобрести игрока на замену Брэдли, в качестве главного кандидата называется Джей Ар Смит.

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