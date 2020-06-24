Защитник «Лейкерс» Брэдли отказался участвовать в рестарте сезона НБА

Нынешний сезон НБА был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. в июне лига объявила, что совет управляющих утвердил формат возобновления турнира с участием 22 команд. Сезон должен возобновиться в конце июля. Ожидается, что все матчи текущего сезона НБА должны пройти в Орландо. До 24 июня игроки, не желающие принимать участия в рестарте сезона, должны сообщить о своем решении. К ним не будет применено никаких санкций, но за пропущенные игры у них будет удержана зарплата.