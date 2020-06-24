Защитник «Лейкерс» Брэдли отказался участвовать в рестарте сезона НБА
Защитник клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Эвери Брэдли отказался участвовать в возобновлении сезона НБА-2019/20, сообщает ESPN.
Защитник клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Эвери Брэдли отказался участвовать в возобновлении сезона НБА-2019/20, сообщает ESPN.
Нынешний сезон НБА был прерван в марте
«Будучи преданным моим товарищам по команде и клубу, я в конечном итоге играю в баскетбол для своей семьи. И поэтому в такое время я не могу себе представить, чтобы
Отмечается, что «Лейкерс» смогут приобрести игрока на замену Брэдли, в качестве главного кандидата называется Джей Ар Смит.