Два баскетболиста «Сакраменто» и один игрок «Индианы» заразились коронавирусом

Лень рассказал о заражении на своей странице в Instagram. Паркер и Брогдон сообщили о положительных результатах тестов через пресс-службы команд. Все баскетболисты находятся на самоизоляции и надеются вернуться к моменту возобновления сезона.

Ранее журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски сообщил о четырех случаях заражения коронавирусом в одном из клубов Западной конференции. The Arizona Republic утверждает, что коронавирусом инфицированы два игрока «Финикса». Также ранее стало известно о заражении коронавирусом центрового «Денвера» Николы Йокича и защитника «Сакраменто» Бадди Хилда.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20 с датой возобновления 31 июля. Турнир доиграют 22 команды из 30. Некоторые команды уже приступили к тренировкам на добровольной основе в Disney World (Орландо, штат Флорида), где планируется проведение оставшихся матчей.