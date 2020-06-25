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09:45 (мск), источник: ТАСС

Два баскетболиста «Сакраменто» и один игрок «Индианы» заразились коронавирусом

ТАСС, 25 июня. Тесты на коронавирус центрового клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто» Алекса Леня, форварда команды Джабари Паркера и защитника «Индианы» Малькома Брогдона оказались положительными. Об этом игроки заявили в социальных сетях.

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Лень рассказал о заражении на своей странице в Instagram. Паркер и Брогдон сообщили о положительных результатах тестов через пресс-службы команд. Все баскетболисты находятся на самоизоляции и надеются вернуться к моменту возобновления сезона.

Ранее журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски сообщил о четырех случаях заражения коронавирусом в одном из клубов Западной конференции. The Arizona Republic утверждает, что коронавирусом инфицированы два игрока «Финикса». Также ранее стало известно о заражении коронавирусом центрового «Денвера» Николы Йокича и защитника «Сакраменто» Бадди Хилда.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20 с датой возобновления 31 июля. Турнир доиграют 22 команды из 30. Некоторые команды уже приступили к тренировкам на добровольной основе в Disney World (Орландо, штат Флорида), где планируется проведение оставшихся матчей.

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