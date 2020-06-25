Винс Картер объявил о завершении карьеры после 22 сезонов в НБА
Форвард «Атланты» Винс Картер объявил о завершении карьеры.
Форвард «Атланты» Винс Картер объявил о завершении карьеры.
43-летний баскетболист провел в НБА 22 сезона, с 1998 года.
Картер защищал цвета «Торонто», «Нью-Джерси», «Орландо», «Финикса», «Далласа», «Мемфиса», «Сакраменто», а в «Атланте» выступал последние два сезона.
По количеству игр в НБА Картер занимает третье место (1541), уступая только Кариму
Картер — единственный баскетболист в истории НБА, выходивший на площадку в четырех десятилетиях — (девяностые, нулевые, десятые и 2020-й). Он ни разу не становился чемпионом лиги, но получил награду новичка сезона, восемь раз участвовал в Матче звезд НБА, а со сборной США завоевал золото Олимпиады-2000.