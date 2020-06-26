Тесты 16 игроков клубов НБА дали положительный результат на COVID-19

Коронавирус: что такое вторая волна, насколько опасной она будет и можно ли ее избежать?

Пандемия коронавируса далека от завершения. Есть страны, где до сих пор высокий уровень заболевающих, а там, где вирус удалось взять под контроль, опасаются второй волны