Тесты 16 игроков клубов НБА дали положительный результат на COVID-19
ТАСС, 26 июня. Тесты 16 игроков клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) дали положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает
ТАСС, 26 июня. Тесты 16 игроков клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) дали положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает
Сообщается, что в тестировании, которое прошло 23 июня, приняли участие 302 баскетболиста.
«Все игроки с положительными результатами [тестов на коронавирус] будут оставаться на самоизоляции до тех пор, пока не выполнят протоколы общественного здравоохранения о прекращении изоляции и не получат положительного заключения от врачей», — говорится в сообщении.
НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20 с датой возобновления 31 июля. Турнир доиграют 22 команды из 30. Некоторые команды уже приступили к тренировкам на добровольной основе в Disney World (Орландо, штат Флорида), где планируется проведение оставшихся матчей.