В НБА допускают, что сезон может не быть доигран
Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер признал возможность развития событий, при котором возобновление сезона может не состояться или же чемпионат может быть снова прерван.
Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер признал возможность развития событий, при котором возобновление сезона может не состояться или же чемпионат может быть снова прерван.
Стоит отметить, что НБА была поставлена на паузу в марте
«Если распространение коронавируса в нашем “игровом пузыре” в Орландо приобретет серьезные масштабы, это может привести к отмене», — цитирует Сильвера Clutch Points.