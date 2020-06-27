В НБА допускают, что сезон может не быть доигран

Стоит отметить, что НБА была поставлена на паузу в марте из-за пандемии коронавируса. 4 июня руководство турнира объявило о возобновлении сезона в формате 22 команд. Матчи будут проходить в парке развлечений Disney World в Орландо, штат Флорида.