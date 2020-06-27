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11:48 (мск), источник: Газета.Ру

В НБА допускают, что сезон может не быть доигран

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер признал возможность развития событий, при котором возобновление сезона может не состояться или же чемпионат может быть снова прерван.

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Источник: AP 2020

Стоит отметить, что НБА была поставлена на паузу в марте из-за пандемии коронавируса. 4 июня руководство турнира объявило о возобновлении сезона в формате 22 команд. Матчи будут проходить в парке развлечений Disney World в Орландо, штат Флорида.

«Если распространение коронавируса в нашем “игровом пузыре” в Орландо приобретет серьезные масштабы, это может привести к отмене», — цитирует Сильвера Clutch Points.

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