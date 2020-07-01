Комиссионер НБА: Сезон может быть снова остановлен из-за COVID-19

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Сезон НБА был прерван в марте из-за коронавируса. Розыгрыш турнира должен возобновиться 30 июля, матчи пройдут в спортивном комплексе Disney в Орландо с участием 22 клубов.

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«Конечно, если случаи заражения единичные, это одно дело. Будет иметь важное значение понимание того, как будет развиваться ситуация с заражением в нашем сообществе. Это будет одним из факторов при принятии решения о том, следует ли нам продолжать. Но, конечно, если будет много случаев, мы остановим чемпионат. Нельзя сбежать от этого вируса», — приводит слова Сильвера ESPN.

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«Я абсолютно убежден, что в закрытом комплексе будет безопаснее, чем за его пределами, потому что я знаю немного примеров, когда проводится массовое тестирование сотрудников, у которых нет симптомов, — добавил он. — В некотором смысле это, возможно, модель того, как в конечном итоге могут открыться другие отрасли».

Говоря о подготовке к возобновлению сезона, Сильвер отметил: «Одна вещь, которую мы узнали о вирусе, состоит в том, что многое непредсказуемо, и вместе с профсоюзом игроков мы ежедневно изучаем данные».