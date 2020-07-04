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10:33 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист «Индианы» Оладипо отказался участвовать в возобновлении сезона НБА

ТАСС, 4 июля. Атакующий защитник «Индианы» Виктор Оладипо отказался принимать участие в возобновлении сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает портал The Athletic.

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Источник: AP 2020

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20. Турнир доиграют 22 команды из 30. Некоторые команды уже приступили к тренировкам на добровольной основе в Disney World (Орландо, штат Флорида), где планируется проведение оставшихся матчей.

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«Мне хочется играть и стать частью возвращения сезона вместе с моими партнерами по команде. Я долго восстанавливался, практически приблизился к своим максимальным кондициям, но есть повышенный риск получить травму. Это решение было тяжелым, мне нужно поступить умно. Стоит продолжить реабилитацию, чтобы полностью подготовиться к следующему сезону», — сказал Оладипо.

Защитник получил тяжелую травму в январе 2019 года и смог вернуться на паркет только через 371 день. 28-летний баскетболист провел 415 матчей в НБА. В среднем за игру Оладипо набирал 17,4 очка, делал 4,6 подбора и 3,9 передачи.

Ранее руководство организации объявило о том, что розыгрыш продолжится 30 июля. Согласно календарю, сезон возобновится матчами между «Юта» — «Нью-Орлеан» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс». Лига не будет проводить больше семи встреч в день, игры пройдут на трех площадках. Завершится предварительный этап 14 августа, а первый раунд плей-офф стартует 17 августа.

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