Член Зала славы считает, что у НБА нет шансов доиграть сезон-2019/20
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) не сможет доиграть приостановленный
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) не сможет доиграть приостановленный
Возобновление сезона в НБА запланировано на конец июля. В соревнованиях в Орландо должны будут принять участие 22 команды. Ранее НБА провела общекомандное тестирование игроков на коронавирус, в рамках которого анализы сдали 302 баскетболиста, и 16 результатов тестов оказались положительными.
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