Член Зала славы считает, что у НБА нет шансов доиграть сезон-2019/20

Возобновление сезона в НБА запланировано на конец июля. В соревнованиях в Орландо должны будут принять участие 22 команды. Ранее НБА провела общекомандное тестирование игроков на коронавирус, в рамках которого анализы сдали 302 баскетболиста, и 16 результатов тестов оказались положительными.

«Не думаю, что есть хоть какой-то шанс доиграть сезон НБА. Больно это осознавать, я знаю множество людей, которые потеряют из-за этого работу, и это скажется на них в будущем. Прямо сейчас Флорида — это худшее место в мире в отношении пандемии, и мы везем 22 команды в самый эпицентр. Не представляю, как мы можем отправиться туда на три месяца и избежать вспышки, это невозможно», — сказал Баркли, слова которого приводит ClutchPoints.