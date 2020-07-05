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16:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Член Зала славы считает, что у НБА нет шансов доиграть сезон-2019/20

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) не сможет доиграть приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон-2019/20, считает член Зала славы Чарльз Баркли.

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Источник: AP 2020

Возобновление сезона в НБА запланировано на конец июля. В соревнованиях в Орландо должны будут принять участие 22 команды. Ранее НБА провела общекомандное тестирование игроков на коронавирус, в рамках которого анализы сдали 302 баскетболиста, и 16 результатов тестов оказались положительными.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Не думаю, что есть хоть какой-то шанс доиграть сезон НБА. Больно это осознавать, я знаю множество людей, которые потеряют из-за этого работу, и это скажется на них в будущем. Прямо сейчас Флорида — это худшее место в мире в отношении пандемии, и мы везем 22 команды в самый эпицентр. Не представляю, как мы можем отправиться туда на три месяца и избежать вспышки, это невозможно», — сказал Баркли, слова которого приводит ClutchPoints.

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