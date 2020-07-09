17 игроков НБА отказались наносить на майки лозунги против расизма

Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон НБА возобновится 30 июля, матчи пройдут в спортивном комплексе Disney в Орландо с участием 22 клубов.
В течение первых четырех игровых дней игроки смогут разместить на своих майках различные лозунги и слова в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации вместо фамилий. Если игроки захотят оставить лозунги и дальше, они смогут это сделать, но в таком случае под номером будет нанесена их фамилия, а лозунг напечатают над номером. НБА и профсоюз игроков (NBPA) согласовали список лозунгов и разослали баскетболистам по электронной почте. Сообщается, что на данный момент 285 из 350 игроков согласились использовать лозунги на майках. Самым популярным словом стало Equality («Равенство»), на втором месте лозунг Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»). На спинах отказавшихся от нанесения лозунгов игроков будут напечатаны их фамилии.
Как сообщила исполнительный директор NBPA Мишель Робертс, кроме английского лозунги будут также на других языках, включая словенский, итальянский, французский креольский, латышский, маори, иврит, боснийский и португальский. В материале отмечается, что майки с лозунгами с матча открытия будут выставлены на аукцион, собранные средства пойдут в фонд социальной справедливости, который управляется игроками, в открытую продажу майки с лозунгами не поступят.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»), которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.