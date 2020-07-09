17 игроков НБА отказались наносить на майки лозунги против расизма

В течение первых четырех игровых дней игроки смогут разместить на своих майках различные лозунги и слова в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации вместо фамилий. Если игроки захотят оставить лозунги и дальше, они смогут это сделать, но в таком случае под номером будет нанесена их фамилия, а лозунг напечатают над номером. НБА и профсоюз игроков (NBPA) согласовали список лозунгов и разослали баскетболистам по электронной почте. Сообщается, что на данный момент 285 из 350 игроков согласились использовать лозунги на майках. Самым популярным словом стало Equality («Равенство»), на втором месте лозунг Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»). На спинах отказавшихся от нанесения лозунгов игроков будут напечатаны их фамилии.