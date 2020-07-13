Самый ценный игрок НБА 2017 года Уэстбрук заразился коронавирусом

Источник: AP 2020

«Мой тест на коронавирус, который я сделал до поездки в Орландо, дал положительный результат. Я чувствую себя хорошо, нахожусь на карантине и жду, когда смогу присоединиться к команде», — написал Уэстбрук.

Уэстбрук перешел в «Хьюстон» в июле прошлого года, до этого он на протяжении 11 лет представлял «Оклахому», всего сыграв за клуб в 823 матчах. Он признавался самым ценным игроком НБА (2017), самым результативным игроком регулярного чемпионата (2015, 2017). Также Уэстбрук девять раз принимал участие в Матчах всех звезд.