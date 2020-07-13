Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гранада
Реал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер
Торино
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
21
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Реал Сосьедад
12
Футбол. Зарубежный
14.07
Челси
Норвич
Все события
Фоторепортажи
7«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ
23Фарфан спас «Локо» от поражения
21:01 (мск), источник: ТАСС

Самый ценный игрок НБА 2017 года Уэстбрук заразился коронавирусом

ТАСС, 13 июля. Тест на коронавирусную инфекцию самого ценного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2017 года Рассела Уэстбрука, выступающего за «Хьюстон», дал положительный результат. Об этом спортсмен сообщил в Twitter.

Наверх
Источник: AP 2020

«Мой тест на коронавирус, который я сделал до поездки в Орландо, дал положительный результат. Я чувствую себя хорошо, нахожусь на карантине и жду, когда смогу присоединиться к команде», — написал Уэстбрук.

Уэстбрук перешел в «Хьюстон» в июле прошлого года, до этого он на протяжении 11 лет представлял «Оклахому», всего сыграв за клуб в 823 матчах. Он признавался самым ценным игроком НБА (2017), самым результативным игроком регулярного чемпионата (2015, 2017). Также Уэстбрук девять раз принимал участие в Матчах всех звезд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уэстбруку принадлежат рекорды по количеству трипл-даблов за сезон (42) и количеству трипл-даблов подряд (11). В составе сборной США Уэстбрук стал победителем Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году и чемпионата мира в 2010 году.

Читайте также
 Медведев: будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со "Спартаком"
Это против моего русского менталитета: Квят объяснил, почему не встал на колено
Член РФС: Кикнадзе и Карпина могут отстранить от футбола
«Локомотив» сделал предложение по аренде защитника «Лестера»
Клуб НХЛ подписал контракт с олимпийским чемпионом Капризовым
Легионер «Краснодара» признался, что Россия его не удивила
Глава российской легкой атлетики ушел в отставку
Александр Емельяненко заявил, что не планирует выступать в UFC
В «Зените» прокомментировали интерес к футболисту «Ливерпуля»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь