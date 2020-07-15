Леброн построил многомиллиардную империю. Это лишь начало — у амбиций Короля нет пределов
Джеймс во всех своих начинаниях доказывает, что он больше чем просто спортсмен. Вполне возможно, вскоре он станет президентом США.
Джеймс во всех своих начинаниях доказывает, что он больше чем просто спортсмен. Вполне возможно, вскоре он станет президентом США.
35-летний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в нынешнем сезоне набирает в среднем 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.
«Лос-Анджелес Лейкерс» уверенно лидировал в Западной конференции до приостановки сезона НБА-2019/2020
Джеймс набрал 34 087 очков за карьеру, что является третьим результатом в истории НБА. Через
Леброн бесспорно хорош в игре. Возраст не является для него помехой. При этом Джеймс не забывает наращивать влияние за пределами площадки. В 2018 году Леброн заявил, что он больше чем просто спортсмен. Это был ответ на выпад со стороны ведущей Fox News Лауры Ингрэхем, которая выразила мнение, что Королю стоит заниматься своими прямыми обязанностями, «просто заткнуться и стучать мячом» и не критиковать президента США Дональда Трампа.
Джеймс замолкать не собирался. С тех пор характеристика «больше чем просто спортсмен» прочно прикрепилась к Королю, который оправдывает её практически во всех своих начинаниях.
Джеймс контролирует работу агентства Klutch Sports через своего друга детства и по совместительству агента Рича Пола. Услугами агентства пользуются почти три десятка игроков НБА, на которых Джеймс может влиять с помощью Пола. Например, так было в случае с Энтони Дэвисом, который захотел объединиться с Леброном в «Лейкерс». Стоило только Дэвису стать клиентом Пола, как он запросил обмен из «Нью-Орлеан Пеликанс». Сделку провели через полгода. «Пеликанс» повезло получить первый пик драфта-2019 и выбрать Зайона Уильямсона, который стал новым лицом франшизы вместо Дэвиса. «Лейкерс» тоже выиграли от формирования мощного дуэта Джеймса и Дэвиса.
Баскетболистам запрещено представлять интересы своих коллег, но формально к Джеймсу не подкопаешься. Точно так же Леброн фактически выполнял функции главного тренера в «Кливленд Кавальерс» вместо Тайрона Лю. Стоило Джеймсу уйти из «Кавальерс», как Лю уволили после серии из шести поражений. После этого Тайрон не смог трудоустроиться на пост главного тренера, несмотря на наличие звания чемпиона НБА в резюме. Лю пришлось податься в помощники Дока Риверса в «Лос-Анджелес Клипперс».
Леброн также выполняет обязанности генерального менеджера в своих клубах. Дэвид Гриффин («Кливленд Кавальерс») и Роб Пелинка («Лос-Анджелес Лейкерс») не так сильно влияли на комплектацию команды, как Джеймс. Все ключевые решения согласовываются с Королём. Леброн лоббировал обмен Дэвиса, а до этого организовал переход Кевина Лава в «Кливленд». Не говоря уже о множестве более мелких сделок, вроде чисток состава перед дедлайном, что стало нормой для клубов Короля. Не будет преувеличением сказать, что Джеймс — игрок, агент, генеральный менеджер и главный тренер в одном лице.
Пол основал Klutch Sports в 2012 году, когда Джеймс выступал в «Майами Хит» вместе с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем. Леброн сразу же стал его клиентом, после чего список постепенно расширялся. В настоящее время Klutch является одним из самых авторитетных агентств в мире. Как только
Все 28 клиентов Klutch Sports: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс»), Трэй Янг («Атланта Хоукс»), Джон Уолл («Вашингтон Уизардс»), Эрик Бледсоу («Милуоки Бакс»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз»), Майлз Бриджес («Шарлотт Хорнетс»), Маркифф Моррис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Деджонте Мюррей («Сан-Антонио Спёрс»), Джей Ар Смит («Лос-Анджелес Лейкерс»), Маркус Моррис («Лос-Анджелес Клипперс»), Кентавиус
Значительная часть перечисленных исполнителей — друзья Леброна. В частности, Смит и Томпсон в своё время получили крупные контракты в «Кавальерс» благодаря Джеймсу, аналогичная ситуация с
Король начинает осваивать и совсем не баскетбольные просторы.
Джеймс подписал контракт с «Лейкерс» на $ 153 млн в 2018 году, но это лишь малая часть его доходов. Помимо вышеупомянутой сделки с Nike, у Леброна есть выгодные сделки с
Некоторые более мелкие спонсорские соглашения Леброна с брендами — Upper Deck Trading Cards, State Farm Insurance, Dunkin Donuts, Baskin Robbins, Verizon, Intel и швейцарская компания по производству часов Audemars Piguet.
Джеймс является миноритарным владельцем английского футбольного клуба «Ливерпуль». После завершения карьеры Леброн наверняка захочет мажоритарную долю в
Количество подписчиков Джеймса в «Твиттере» и «Инстаграме» составляет 115 млн человек. Джеймс активно высказывается по
По этому закону студентам государственных и частных университетов штата разрешат подписывать соглашения с производителями кроссовок, безалкогольных напитков или другими рекламодателями и получать прибыль от использования своего фото, имени или другого упоминания. Леброн продавил революционное изменение в систему NCAA, хотя раньше колледжи эксплуатировали образы студентов по полной программе и ничего им за это не платили.
Леброн открыл школу для малообеспеченных детей I Promise в родном штате Огайо. Король считает это важнейшим достижением в своей жизни. Условия в школе I Promise не имеют аналогов в США: бесплатное обучение, бесплатная форма, бесплатный транспорт в пределах 2 миль, бесплатный завтрак, обед и закуски, обеспечение продуктами для семей учеников, школьные выпускные экзамены и помощь с трудоустройством, гарантированная оплата обучения в Университете Акрона для всех, кто закончит школу. Тратит на это Джеймс около $ 8 млн в год.
Джеймс пользуется огромным авторитетом в афроамериканском сообществе. Леброн активно комментирует практически все резонансные события в стране. Недавно он организовал акцию «Больше чем голос», действия которой направлены на активизацию чернокожих избирателей в США в преддверии президентских выборов. В акции участвуют известные спортсмены и артисты
Всё это является своего рода репетицией для выхода самого Леброна на политическую арену. Амбиции у него всегда были безграничны. После завершения игровой карьеры Джеймс рассмотрит возможность баллотироваться на пост президента США. Об этом сообщил журналист Скип Бэйлесс в феврале 2020 года.
Сегодня я слышал
кое-чтоот человека, близкого к Джеймсу. Он рассказал, что Леброн всерьёз задумывается о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США. Это его будущий план, а не цель.
Тяжёлый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, который относительно недавно стал клиентом Klutch Sports и после этого резко потеплел по отношению к Королю, считает, что Леброн должен баллотироваться на пост президента США.
Как спортсмен я люблю играть против Леброна, потому что мне нравится выходить на паркет против лучших, Также я очень уважаю его за то, что он делает вне площадки. Надеюсь, что Леброн
когда-нибудьбаллотируется на пост президента.
Шансы стать главой государства у Леброна вполне реалистичные. Возможно, через
Алексей Фалько