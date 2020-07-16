Уильямсон покинул расположение «Нью-Орлеана» перед рестартом сезона НБА

Источник: AP 2020

Баскетболисты «Нью-Орлеана» в настоящее время находятся в Орландо и готовятся к возобновлению сезона НБА, прерванного в марте из-за коронавируса.

Как отмечается, руководство «Пеликанс» выражает полную поддержку Уильямсону и не препятствует его отъезду. Сам игрок рассчитывает вернуться к команде в Орландо позже.