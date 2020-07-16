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18:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уильямсон покинул расположение «Нью-Орлеана» перед рестартом сезона НБА

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон покинул расположение команды по семейным обстоятельствам, сообщается в официальном аккаунте клуба НБА в Twitter.

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Источник: AP 2020

Баскетболисты «Нью-Орлеана» в настоящее время находятся в Орландо и готовятся к возобновлению сезона НБА, прерванного в марте из-за коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечается, руководство «Пеликанс» выражает полную поддержку Уильямсону и не препятствует его отъезду. Сам игрок рассчитывает вернуться к команде в Орландо позже.

Уильямсон был выбран «Нью-Орлеаном» на драфте НБА-2019 под первым номером. В составе «пеликанов» 20-летний форвард дебютировал в январе 2020 года и в 19 матчах набирал в среднем по 23,6 очка, 6,8 подбора и 2,2 передачи.

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