Уильямсон покинул расположение «Нью-Орлеана» перед рестартом сезона НБА

Баскетболисты «Нью-Орлеана» в настоящее время находятся в Орландо и готовятся к возобновлению сезона НБА, прерванного в марте из-за коронавируса.
Как отмечается, руководство «Пеликанс» выражает полную поддержку Уильямсону и не препятствует его отъезду. Сам игрок рассчитывает вернуться к команде в Орландо позже.
Уильямсон был выбран «Нью-Орлеаном» на драфте НБА-2019 под первым номером. В составе «пеликанов» 20-летний форвард дебютировал в январе 2020 года и в 19 матчах набирал в среднем по 23,6 очка, 6,8 подбора и 2,2 передачи.