Защитник клуба НБА «Милуоки» Эрик Бледсо заразился коронавирусом
Защитник клуба НБА «Милуоки» Эрик Бледсо инфицирован коронавирусом и пока не прибыл в расположение команды в Орландо перед возобновлением сезона.
Защитник клуба НБА «Милуоки» Эрик Бледсо инфицирован коронавирусом и пока не прибыл в расположение команды в Орландо перед возобновлением сезона.
«У меня нет симптомов, и я чувствую себя хорошо, — приводит слова Бледсо ESPN. — Как только я смогу выполнить требования протоколов НБА, я планирую присоединиться к своим товарищам по команде в Орландо».
В текущем сезоне Бледсо набирал в среднем 15,4 очка, делал 4,6 подбора и 5,4 передачи за игру.
В первом официальном матче после возобновления сезона «Бакс» сыграют с «Бостоном» 31 июля.
Нынешний сезон НБА был прерван в марте