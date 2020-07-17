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10:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник клуба НБА «Милуоки» Эрик Бледсо заразился коронавирусом

Защитник клуба НБА «Милуоки» Эрик Бледсо инфицирован коронавирусом и пока не прибыл в расположение команды в Орландо перед возобновлением сезона.

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«У меня нет симптомов, и я чувствую себя хорошо, — приводит слова Бледсо ESPN. — Как только я смогу выполнить требования протоколов НБА, я планирую присоединиться к своим товарищам по команде в Орландо».

В текущем сезоне Бледсо набирал в среднем 15,4 очка, делал 4,6 подбора и 5,4 передачи за игру.

В первом официальном матче после возобновления сезона «Бакс» сыграют с «Бостоном» 31 июля.

Нынешний сезон НБА был прерван в марте из-за коронавируса. Розыгрыш турнира должен возобновиться 30 июля, матчи пройдут в спортивном комплексе Disney в Орландо с участием 22 клубов.

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