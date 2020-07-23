Дабл-дабл Бола помог «Денверу» победить «Вашингтон» в выставочном матче НБА
ТАСС, 23 июля. «Денвер» обыграл «Вашингтон» в выставочном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 89:82.
ТАСС, 23 июля. «Денвер» обыграл «Вашингтон» в выставочном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 89:82.
Суданец Бол Бол является сыном самого высокого игрока в истории НБА Мануте Бола.
НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20. Турнир доиграют в Disney World (Орландо, штат Флорида), участие в нем примут 22 команды из 30. С 23 июля клубы начали проводить выставочные матчи в рамках подготовки к продолжению сезона.
Ранее руководство организации объявило о том, что розыгрыш возобновится 31 июля. Согласно календарю, сезон продолжится матчами между «Юта» — «Нью-Орлеан» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс». Лига не будет проводить больше семи встреч в день, игры пройдут на трех площадках. Завершится предварительный этап 14 августа, а первый раунд
Результаты остальных матчей дня
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Орландо» — 99:90;.
«Бруклин» — «Нью-Орлеан» — 68:99;.
«Майами» — «Сакраменто» — 104:98.