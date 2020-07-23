Дабл-дабл Бола помог «Денверу» победить «Вашингтон» в выставочном матче НБА

Дабл-дабл в составе победителей оформил форвард Бол Бол. В его активе 16 очков и 10 подборов, также он сделал шесть блокшотов. Самым результативным в составах обеих команд стал защитник «Денвера» Трой Дэниелс (22 очка). У «Вашингтона» больше всех очков набрал форвард Руи Хачимура (18).

Суданец Бол Бол является сыном самого высокого игрока в истории НБА Мануте Бола. Бол-младший был выбран под 44-м номером клубом «Майами» на драфте 2019 года, однако в ходе обмена права на игрока достались «Денверу». Его рост составляет 218 см (по информации североамериканских СМИ, 221 см), вес — 94 кг. На данный момент Бол Бол не сыграл ни одного официального матча в лиге.

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НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20. Турнир доиграют в Disney World (Орландо, штат Флорида), участие в нем примут 22 команды из 30. С 23 июля клубы начали проводить выставочные матчи в рамках подготовки к продолжению сезона.

Ранее руководство организации объявило о том, что розыгрыш возобновится 31 июля. Согласно календарю, сезон продолжится матчами между «Юта» — «Нью-Орлеан» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс». Лига не будет проводить больше семи встреч в день, игры пройдут на трех площадках. Завершится предварительный этап 14 августа, а первый раунд плей-офф стартует 17 августа.

Результаты остальных матчей дня

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Орландо» — 99:90;.

«Бруклин» — «Нью-Орлеан» — 68:99;.