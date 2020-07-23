Новичка «Денвера» проверили на допинг после удачного дебюта за команду

Суданец провел успешную встречу, набрав 16 очков, 10 подборов и 6 блок-шотов. Отмечается, что это его дебют за «Наггетс»: выбранный под 44-м пиком драфта-2019 НБА центровой не выходил на паркет из-за травмы стопы.