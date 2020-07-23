Новичка «Денвера» проверили на допинг после удачного дебюта за команду
Центровой «Денвера» Бол Бол сдал тест на допинг после контрольного матча НБА против «Вашингтона» (89:82), сообщает Clutch Points.
Центровой «Денвера» Бол Бол сдал тест на допинг после контрольного матча НБА против «Вашингтона» (89:82), сообщает Clutch Points.
Суданец провел успешную встречу, набрав 16 очков, 10 подборов и 6
20-летний Бол — сын Мануте Бола, считающегося одним из самых высоких баскетболистов в истории США (231 см).
Тренировочный лагерь команд НБА перед возобновлением сезона-2019/20 завершится 29 июля. С 30 июля по 14 августа пройдут оставшиеся встречи регулярного чемпионата, 17 августа стартует