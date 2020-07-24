«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в выставочном матче НБА
ТАСС, 24 июля. «Даллас» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в выставочном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 108:104.
ТАСС, 24 июля. «Даллас» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в выставочном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 108:104.
НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20. Турнир доиграют в Disney World (Орландо, штат Флорида), участие в нем примут 22 команды из 30. С 23 июля клубы начали проводить выставочные матчи в рамках подготовки к продолжению сезона.
Ранее руководство организации объявило о том, что розыгрыш возобновится 31 июля. Согласно календарю, сезон продолжится матчами между «Юта» — «Нью-Орлеан» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс». Лига не будет проводить больше семи встреч в день, игры пройдут на трех площадках. Завершится предварительный этап 14 августа, а первый раунд
В другом матче дня «Финикс» победил «Юту» со счетом 101:88. Также «Милуоки» обыграл «Сан-Антонио» (113:92), а «Индиана» — «Портленд» (91:88).