«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в выставочном матче НБА

Источник: AP 2020

Дабл-дабл в составе победителей оформил центровой Бобан Марьянович, в его активе 17 очков и 13 подборов. Самым результативным в составах обеих команд стал защитник «Далласа» Сет Карри (23 очка). У «Лейкерс» больше всех очков набрали защитник Куинн Кук и центровой Джавейл Макги (по 13). Форварды команды Леброн Джеймс и Энтони Дэвис набрали по 12 очков.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20. Турнир доиграют в Disney World (Орландо, штат Флорида), участие в нем примут 22 команды из 30. С 23 июля клубы начали проводить выставочные матчи в рамках подготовки к продолжению сезона.

Ранее руководство организации объявило о том, что розыгрыш возобновится 31 июля. Согласно календарю, сезон продолжится матчами между «Юта» — «Нью-Орлеан» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс». Лига не будет проводить больше семи встреч в день, игры пройдут на трех площадках. Завершится предварительный этап 14 августа, а первый раунд плей-офф стартует 17 августа.