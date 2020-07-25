«Хьюстон» проиграл «Торонто» в выставочном матче НБА, несмотря на 24 очка Хардена

Источник: AP 2020

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден. В его активе дабл-дабл из 24 очков и 10 передач. Больше всех очков у «Торонто» набрал форвард Серж Ибака (18). Встречи состоят из четырех четвертей, каждая из которых длится 10 минут вместо 12.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20. Турнир доиграют в Disney World (Орландо, штат Флорида), участие в нем примут 22 команды из 30. С 23 июля клубы начали проводить выставочные матчи в рамках подготовки к продолжению сезона.

Ранее руководство организации объявило о том, что розыгрыш возобновится 31 июля. Согласно календарю, сезон продолжится матчами «Юта» — «Нью-Орлеан» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс». Лига не будет проводить больше семи встреч в день, игры пройдут на трех площадках. Завершится предварительный этап 14 августа, а первый раунд плей-офф стартует 17 августа.