В США баскетболистки ушли с площадки во время исполнения гимна

Позднее баскетболистки вернулись на площадку и провели 26 секунд молча в память об убитой в марте полицейскими 26-летней сотруднице службы скорой помощи афроамериканке Бреонне Тэйлор. Перед стартовым спорным броском баскетболистки Лейшиа Кларендон и Брианна Стюарт выступили с речами, в которых заявили, что этот сезон посвящен Тэйлор и движению Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»). Победу в матче одержал «Сиэтл» (87:71).
Все матчи сезона пройдут без зрителей в Брейдентоне (штат Флорида) на территории тренировочной базы IMG Academy.
Многочисленные акции движения Black Lives Matter ознаменовались протестами и беспорядками во многих городах США в конце мая — начале июня после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.
Во многих видах спорта, включая ведущие национальные футбольные чемпионаты и «Формулу-1», спортсмены приклоняли колено перед спортивными мероприятиями в знак солидарности с движением Black Lives Matter.