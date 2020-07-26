В США баскетболистки ушли с площадки во время исполнения гимна

Источник: AP 2020

Позднее баскетболистки вернулись на площадку и провели 26 секунд молча в память об убитой в марте полицейскими 26-летней сотруднице службы скорой помощи афроамериканке Бреонне Тэйлор. Перед стартовым спорным броском баскетболистки Лейшиа Кларендон и Брианна Стюарт выступили с речами, в которых заявили, что этот сезон посвящен Тэйлор и движению Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»). Победу в матче одержал «Сиэтл» (87:71).

Все матчи сезона пройдут без зрителей в Брейдентоне (штат Флорида) на территории тренировочной базы IMG Academy.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d7c967bce36520984835" data-vnd="d7c967bce36520984835" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d7c967bce36520984835" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Многочисленные акции движения Black Lives Matter ознаменовались протестами и беспорядками во многих городах США в конце мая — начале июня после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.