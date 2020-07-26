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08:58 (мск), источник: ТАСС

В США баскетболистки ушли с площадки во время исполнения гимна

ТАСС, 26 июля. Игроки клубов Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Нью-Йорк» и «Сиэтл» покинули площадку после исполнения гимна США перед стартовым матчем сезона в знак протеста против расизма. Об этом сообщает ESPN.

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Источник: AP 2020

Позднее баскетболистки вернулись на площадку и провели 26 секунд молча в память об убитой в марте полицейскими 26-летней сотруднице службы скорой помощи афроамериканке Бреонне Тэйлор. Перед стартовым спорным броском баскетболистки Лейшиа Кларендон и Брианна Стюарт выступили с речами, в которых заявили, что этот сезон посвящен Тэйлор и движению Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»). Победу в матче одержал «Сиэтл» (87:71).

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Все матчи сезона пройдут без зрителей в Брейдентоне (штат Флорида) на территории тренировочной базы IMG Academy.

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Многочисленные акции движения Black Lives Matter ознаменовались протестами и беспорядками во многих городах США в конце мая — начале июня после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Во многих видах спорта, включая ведущие национальные футбольные чемпионаты и «Формулу-1», спортсмены приклоняли колено перед спортивными мероприятиями в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

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