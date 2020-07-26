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22:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оклахома» совершила суперкамбэк в матче с «Филадельфией»

«Оклахома-Сити Тандер» переиграл «Филадельфия Сиксерс» в очередном контрольном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Встреча завершилась со счётом 102:97.

В первой четверти «Филадельфии» удалось захватить преимущество, выиграв отрезок со счётом 31:26. Во второй четверти «Филадельфия» увеличила отрыв, доведя его до 11 очков — на большой перерыв команды ушли при счёте 55:44.

В третьей двенадцатиминутке игроки «Филадельфии» к 32-й минуте встречи довели преимущество до 24 очков, однако до конца игрового отрезка «Оклахома» сократила отставание до 11 очков. В заключительной четверти «Оклахоме» удалось совершить рывок и одержать победу в матче — 102:97.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шай Жильжо-Александер, набравший 16 очков. В составе «Филадельфии» дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов собрал Бен Симмонс.

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