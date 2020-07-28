Баскетболисты «Лейкерс» обыграли «Вашингтон» в контрольном матче НБА

Встреча завершилась со счетом 123:116 (38:35, 31:30, 37:30, 17:21) в пользу «Лейкерс», в составе которых 20 очков набрал Джей Ар Смит. У «Вашингтона» 19 очков на свой счет записал Руи Хатимура.