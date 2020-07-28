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28 июля, источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты «Лейкерс» обыграли «Вашингтон» в контрольном матче НБА

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Вашингтон» в контрольном матче НБА в рамках подготовки к возобновлению сезона.

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Встреча завершилась со счетом 123:116 (38:35, 31:30, 37:30, 17:21) в пользу «Лейкерс», в составе которых 20 очков набрал Джей Ар Смит. У «Вашингтона» 19 очков на свой счет записал Руи Хатимура.

Розыгрыш нынешнего сезона НБА, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, должен возобновиться 30 июля. Матчи пройдут в спортивном комплексе Disney в Орландо с участием 22 клубов.

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