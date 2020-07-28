«Милуоки» проиграл «Нью-Орлеану» в выставочном матче НБА, несмотря на 30 очков Адетокунбо

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, в его активе 30 очков, восемь подборов и три передачи. Коллега Адетокунбо по амплуа Эрсан Ильясова оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов. Больше всех очков у «Нью-Орлеана» набрал защитник Джей Джей Редик (20). С начала текущей недели встречи проводятся в полном формате, ранее игры состояли из четырех четвертей, каждая из которых длилась 10 минут вместо 12.
НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20. Турнир доиграют в Disney World (Орландо, штат Флорида), участие в нем примут 22 команды из 30. С 23 июля клубы начали проводить выставочные матчи в рамках подготовки к продолжению сезона.
Ранее руководство организации объявило о том, что розыгрыш возобновится 31 июля. Согласно календарю, сезон продолжится матчами между «Юта» — «Нью-Орлеан» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс». Лига не будет проводить больше семи встреч в день, игры пройдут на трех площадках. Завершится предварительный этап 14 августа, а первый раунд плей-офф стартует 17 августа.
В другом матче дня «Орландо» победил «Денвер» со счетом 114:110. Также «Юта» обыграла «Бруклин» (112:107). «Сакраменто» был сильнее «Лос-Анджелес Клипперс» (106:102), а «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Вашингтона» (123:116).