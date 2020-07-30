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09:26 (мск), источник: Чемпионат.com

В конфликте НБА с Китаем случился новый скандальный поворот

Американские тренеры в трёх академиях НБА в Китае рассказали официальным лицам лиги, что их китайские партнёры оскорбляли молодых игроков и не обеспечивали условия для полноценной работы, сообщает ESPN.

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Источник: Reuters

Американские тренеры также часто подвергались преследованиям и допросам в Синьцзяне. Бывший сотрудник лиги сравнил атмосферу работы в Синьцзяне с Германией во время Второй мировой войны. Один американский тренер, который работал в академии НБА в Китае, назвал этот проект «тренировочным лагерем для спортсменов». Как минимум два тренера уволились из-за плохого обращения местных кадров с молодыми игроками.

Открытая в 2016 году академия является частью стратегии НБА по развитию игроков на китайском рынке. Лига смогла заработать около $ 5 млрд благодаря сотрудничеству с Китаем. НБА недавно сообщила, что разорвала связи с академией в Синьцзяне.

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил ​​​​​​​Мори спровоцировал конфликт между НБА и деловыми партнёрами лиги в Китае, когда в октябре написал в «Твиттере» запись в поддержку протестов в Гонконге, полуавтономном регионе самой густонаселенной страны мира. С тех пор деловые связи между НБА и Китаем стали постепенно разрываться.

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