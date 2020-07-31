Игрок «Орлеана» сдал положительный тест на коронавирус
В четверг в «Орлеане» был выявлен случай заражения коронавирусом, сообщает La Republique du Centre.
В четверг в «Орлеане» был выявлен случай заражения коронавирусом, сообщает La Republique du Centre.
Информация была подтверждена президентом клуба второго дивизиона Филиппом Бутроном.
Отмечается, что клуб решила не прекращать свою спортивную деятельность и команда сможет продолжить тренировки. Однако товарищеский матч, первоначально запланированный на эту субботу против «Шатору», отменен.