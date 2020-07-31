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09:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игрок «Орлеана» сдал положительный тест на коронавирус

В четверг в «Орлеане» был выявлен случай заражения коронавирусом, сообщает La Republique du Centre.

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Информация была подтверждена президентом клуба второго дивизиона Филиппом Бутроном.

Отмечается, что клуб решила не прекращать свою спортивную деятельность и команда сможет продолжить тренировки. Однако товарищеский матч, первоначально запланированный на эту субботу против «Шатору», отменен.

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