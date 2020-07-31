«Лейкерс» обыграли «Клипперс» в матче НБА благодаря 34 очкам Дэвиса

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. В его активе 34 очка, восемь подборов и четыре передачи. Его коллега по амплуа и партнер по команде Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов, добавив к этому семь результативных передач.

Больше всех очков в составе «Клипперс» набрали форварды Кавай Леонард (28) и Пол Джордж (30). Команда по ходу встречи проигрывала с разницей в 13 очков, после чего опережала «Лейкерс» на 11 баллов. Однако «Клипперс» проиграли заключительную четверть, что решило исход матча.

Ранее «Юта» победила «Нью-Орлеан» в первом матче после возобновления регулярного чемпионата. Встреча завершилась со счетом 106:104. Самыми результативными игроками стали защитник «Юты» Джордан Кларксон и форвард «Нью-Орлеана» Брэндон Ингрэм, набравшие по 23 очка.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--95eb6ae30855488c10bb" data-vnd="95eb6ae30855488c10bb" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=95eb6ae30855488c10bb" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Розыгрыш возобновился в пятницу, доигрывать его будут 22 команды. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжат сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали «Портленд», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Финикс», из Восточной конференции — «Вашингтон».