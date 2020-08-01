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23:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Майами» разгромил «Денвер». Игрока, не ставшего на колено, не выпустили на площадку

В Орландо (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА.

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«Майами Хит» победил «Денвер Наггетс» со счётом 125:105.

В составе победителей самыми результативными стали Эдрис Адебайо и Джимми Баттлер, они набрали по 22 очка. У «Денвера» — 19 очков в активе у Джерами Гранта и Николы Йокича.

Перед матчем центровой «Майами» Майерс Ленард отказался становиться на одно колено во время звучания гимна США в знак солидарности с борьбой с расизмом. Ленард пояснил, что будет стоять на двух ногах в знак поддержки американских военных. Его брат-морпех ездил в Афганистан.

Преклонение колена стало одним из символов борьбы с расизмом в США и мире. При этом не все поддерживают такой жест.

Ленард в итоге так и не принял участия в матче. Игрок провёл всю встречу на скамейке запасных.

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