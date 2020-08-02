«Торонто» обыграл «Лейкерс» в матче НБА

Источник: AP 2020

Самым результативным у победителей стал Кайл Лоури, набравший 33 очка и сделавший 14 подборов. У «Лейкерс» 20 очков и 10 подборов на счету Леброна Джеймса.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--08141af97ab9c693b216" data-vnd="08141af97ab9c693b216" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=08141af97ab9c693b216" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других матчей дня: «Оклахома» — «Юта» — 110:94; «Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 126:103; «Индиана» — «Филадельфия» — 127:121. Форвард «Индианы» Ти Джей Уоррен набрал в этой встрече 53 очка.

Розыгрыш возобновился в пятницу, доигрывать его будут 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжают сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали «Портленд», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Финикс», из команд Восточной конференции — «Вашингтон».

Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф.