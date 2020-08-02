«Торонто» обыграл «Лейкерс» в матче НБА
ТАСС, 2 августа. «Торонто» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 107:92.
ТАСС, 2 августа. «Торонто» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 107:92.
Самым результативным у победителей стал Кайл Лоури, набравший 33 очка и сделавший 14 подборов. У «Лейкерс» 20 очков и 10 подборов на счету Леброна Джеймса.
Результаты других матчей дня: «Оклахома» — «Юта» — 110:94; «Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 126:103; «Индиана» — «Филадельфия» — 127:121. Форвард «Индианы» Ти Джей Уоррен набрал в этой встрече 53 очка.
Розыгрыш возобновился в пятницу, доигрывать его будут 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне
В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.