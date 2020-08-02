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10:55 (мск), источник: ТАСС

«Торонто» обыграл «Лейкерс» в матче НБА

ТАСС, 2 августа. «Торонто» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 107:92.

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Источник: AP 2020

Самым результативным у победителей стал Кайл Лоури, набравший 33 очка и сделавший 14 подборов. У «Лейкерс» 20 очков и 10 подборов на счету Леброна Джеймса.

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Результаты других матчей дня: «Оклахома» — «Юта» — 110:94; «Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 126:103; «Индиана» — «Филадельфия» — 127:121. Форвард «Индианы» Ти Джей Уоррен набрал в этой встрече 53 очка.

Розыгрыш возобновился в пятницу, доигрывать его будут 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжают сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали «Портленд», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Финикс», из команд Восточной конференции — «Вашингтон».

Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф.

В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.

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