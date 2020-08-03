«Милуоки» проиграл «Хьюстону» в матче НБА, несмотря на 36 очков Адетокунбо

В составе победителей самым результативным стал Расселл Уэстбрук, набравший 31 очко. На счету Джеймса Хардена 25 очков. У проигравших трое игроков сделали дабл-даблы: Яннис Адетокунбо (36 очков + 18 подборов), Крис Миддлтон (27+12) и Брук Лопес (23+12). «Хьюстон» стал первой командой в истории НБА, которая в одном матче забила 20 трехочковых, сделала 15 перехватов и совершила не более 10 потерь.

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«Милуоки» занимает первое место в Восточной конференции с 54 победами и 13 поражениями. «Хьюстон» расположился на четвертой строчке на Западе (42 победы и 24 поражения).

Результаты других матчей дня: «Бруклин» — «Вашингтон» — 118:110; «Бостон» — «Портленд» — 128:124; «Мемфис» — «Сан-Антонио» — 106:108; «Орландо» — «Сакраменто» — 132:116; «Финикс» — «Даллас» — 117:115.

Розыгрыш чемпионата НБА возобновился 31 июля, доигрывать его будут 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжают сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали «Портленд», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Финикс», из команд Восточной конференции — «Вашингтон».