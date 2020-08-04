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10:11 (мск), источник: ТАСС

«Лейкерс» обыграли «Юту» в матче НБА благодаря 42 очкам Дэвиса

ТАСС, 4 августа. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) над «Ютой». Встреча завершилась со счетом 116:108.

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. В его активе 42 очка, 12 подборов и четыре передачи. Коллега по амплуа и партнер по команде Леброн Джеймс набрал 22 очка, сделал восемь подборов и девять результативных передач.

Больше всех очков в составе «Юты» на свой счет записал разыгрывающий Донован Митчелл (33). В активе центрового команды Руди Гобера дабл-дабл из 16 очков и 13 подборов.

В другом матче дня «Денвер» в овертайме победил «Оклахому» со счетом 121:113. Трипл-дабл оформил центровой Никола Йокич (30 очков, 12 подборов, 10 передач). Самым результативным игроком матча стал форвард «Денвера» Майкл Портер (37 очков, 12 подборов). В составе «Оклахомы» больше всех очков набрал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер (24).

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Розыгрыш возобновился 31 августа, доигрывать его будут 22 команды. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжат сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали «Портленд», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Финикс», из Восточной конференции — «Вашингтон».

Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф. В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.

Результаты остальных матчей

«Майами» — «Торонто» — 103:107;.

«Вашингтон» — «Индиана» — 100:111;.

«Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 109:99;.

«Филадельфия» — «Сан-Антонио» — 132:130.

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