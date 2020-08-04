«Лейкерс» обыграли «Юту» в матче НБА благодаря 42 очкам Дэвиса
ТАСС, 4 августа. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) над «Ютой». Встреча завершилась со счетом 116:108.
ТАСС, 4 августа. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) над «Ютой». Встреча завершилась со счетом 116:108.
Самым результативным игроком в составах обеих команд стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. В его активе 42 очка, 12 подборов и четыре передачи. Коллега по амплуа и партнер по команде Леброн Джеймс набрал 22 очка, сделал восемь подборов и девять результативных передач.
Больше всех очков в составе «Юты» на свой счет записал разыгрывающий Донован Митчелл (33). В активе центрового команды Руди Гобера
В другом матче дня «Денвер» в овертайме победил «Оклахому» со счетом 121:113.
Розыгрыш возобновился 31 августа, доигрывать его будут 22 команды. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне
Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в
Результаты остальных матчей
«Майами» — «Торонто» — 103:107;.
«Вашингтон» — «Индиана» — 100:111;.
«Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 109:99;.
«Филадельфия» — «Сан-Антонио» — 132:130.