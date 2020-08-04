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4 августа, источник: Спорт РИА Новости

Баскетболист «Оклахомы» Мускала выбыл из-за сотрясения мозга

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Баскетболист клуба НБА «Оклахома-Сити» Майк Мускала выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга, сообщается на сайте команды.

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Источник: AP 2020

Мускала получил повреждение в матче с «Денвером», который прошел в Орландо в понедельник и завершился со счетом 121:113 в пользу «Наггетс».

Мускала должен будет выполнить ряд условий согласно медицинскому протоколу НБА, после чего сможет вновь участвовать в матчах. В 43 встречах в текущем сезоне он набирал в среднем 4,5 очка и совершал 2,2 подбора.

Розыгрыш нынешнего сезона НБА был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. После возобновления сезона все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо с участием 22 клубов. Сначала все клубы проведут по 8 матчей для определения посева в плей-офф, который по плану должен стартовать 17 августа, но может быть сдвинут на более раннюю дату, если не возникнет необходимости проводить дополнительные игры для определения участников плей-офф.

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