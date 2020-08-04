Баскетболист «Оклахомы» Мускала выбыл из-за сотрясения мозга
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Баскетболист клуба НБА «Оклахома-Сити» Майк Мускала выбыл на неопределенный срок
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Баскетболист клуба НБА «Оклахома-Сити» Майк Мускала выбыл на неопределенный срок
Мускала получил повреждение в матче с «Денвером», который прошел в Орландо в понедельник и завершился со счетом 121:113 в пользу «Наггетс».
Мускала должен будет выполнить ряд условий согласно медицинскому протоколу НБА, после чего сможет вновь участвовать в матчах. В 43 встречах в текущем сезоне он набирал в среднем 4,5 очка и совершал 2,2 подбора.
Розыгрыш нынешнего сезона НБА был приостановлен в марте