«Майами», «Бруклин», «Клипперс» и «Оклахома» понесли болезненные потери в составе

Источник: РИА "Новости"

34-летний разыгрывающий «Майами Хит» Горан Драгич получил растяжение связок голеностопного сустава после неудачного приземления на последней минуте встречи с «Бостон Селтикс» (112:106). Теперь его участие в ближайшей игре с «Милуоки Бакс» под вопросом.

В своём дебютном матче за «Бруклин Нетс» 40-летний защитник Джамал Кроуфорд травмировал подколенное сухожилие на левой ноге, проведя на паркете лишь 5 минут и 58 секунд. В игре с «Милуоки» ему удалось набрать первые очки после более чем однолетнего перерыва. Он был подписан «Нетс» перед рестартом текущего сезона в Орландо.

32-летний разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли также не смог завершить встречу с «Финикс Санс» (117:115) из-за болей в левой голени. Он провёл на площадке лишь 8 минут, за которые набрал 4 очка и совершил 2 подбора.