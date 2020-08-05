«Это позор»: Трамп — о преклонении колена игроками НБА

«Это позор, — цитирует президента Clutch Points. — Мы работаем с ними (игроками — Прим. “СЭ”), очень много работаем, чтобы они могли высказать свое мнение. Я делал все для этого, а потом вижу, как они все встают на колено во время гимна. Для меня это неприемлемо. Когда я вижу, что они становятся на колено, я просто выключаю матч».