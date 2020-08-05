«Это позор»: Трамп — о преклонении колена игроками НБА
Президент США Дональд Трамп признался, что ему не нравится, когда игроки НБА перед матчем преклоняют колено во время исполнения гимна страны.
Президент США Дональд Трамп признался, что ему не нравится, когда игроки НБА перед матчем преклоняют колено во время исполнения гимна страны.
«Это позор, — цитирует президента Clutch Points. — Мы работаем с ними (игроками — Прим. “СЭ”), очень много работаем, чтобы они могли высказать свое мнение. Я делал все для этого, а потом вижу, как они все встают на колено во время гимна. Для меня это неприемлемо. Когда я вижу, что они становятся на колено, я просто выключаю матч».
Также Трамп заявил, что он сделал для афроамериканского сообщества больше, чем 16-й президент США Авраам Линкольн. Ранее он заявлял, что выключает любую трансляцию, когда видит преклонение колена.
Спортсмены преклоняют колено в поддержку движения Black Lives Matter и выражают свою солидарность в борьбе с расизмом. Это жест приобрел популярность во всем мире после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестокого обращения полицейского, который более восьми минут давил коленом на его шею.