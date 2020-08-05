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19:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Это позор»: Трамп — о преклонении колена игроками НБА

Президент США Дональд Трамп признался, что ему не нравится, когда игроки НБА перед матчем преклоняют колено во время исполнения гимна страны.

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Источник: Reuters

«Это позор, — цитирует президента Clutch Points. — Мы работаем с ними (игроками — Прим. “СЭ”), очень много работаем, чтобы они могли высказать свое мнение. Я делал все для этого, а потом вижу, как они все встают на колено во время гимна. Для меня это неприемлемо. Когда я вижу, что они становятся на колено, я просто выключаю матч».

Также Трамп заявил, что он сделал для афроамериканского сообщества больше, чем 16-й президент США Авраам Линкольн. Ранее он заявлял, что выключает любую трансляцию, когда видит преклонение колена.

Спортсмены преклоняют колено в поддержку движения Black Lives Matter и выражают свою солидарность в борьбе с расизмом. Это жест приобрел популярность во всем мире после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестокого обращения полицейского, который более восьми минут давил коленом на его шею.

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