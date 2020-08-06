Дабл-даблы Портера и Йокича помогли «Денверу» обыграть «Сан-Антонио»

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Майкл Портер, набравший 30 очков и сделавший 15 подборов. Второй по результативности — сербский центровой Никола Йокич, на его счету 25 очков, 11 передач и 4 подбора. У «Сан-Антонио» лучшую результативность продемонстрировал Руди Гэй — 24 очка и 4 подбора.