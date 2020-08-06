Дабл-даблы Портера и Йокича помогли «Денверу» обыграть «Сан-Антонио»
На стадионе «Виза Атлетик Центр» в Реюньоне (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Сан-Антонио Спёрс» и «Денвер Наггетс».
На стадионе «Виза Атлетик Центр» в Реюньоне (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Сан-Антонио Спёрс» и «Денвер Наггетс».
Победу в матче одержал «Денвер», итоговый счёт — 132:126.
Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Майкл Портер, набравший 30 очков и сделавший 15 подборов. Второй по результативности — сербский центровой Никола Йокич, на его счету 25 очков, 11 передач и 4 подбора. У «Сан-Антонио» лучшую результативность продемонстрировал Руди Гэй — 24 очка и 4 подбора.
Это поражение стало для «Спёрс» вторым подряд, «Денвер», в свою очередь, одержал вторую победу кряду. «Наггетс» занимают третье место в Западной конференции и первое — в