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09:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Дабл-даблы Портера и Йокича помогли «Денверу» обыграть «Сан-Антонио»

На стадионе «Виза Атлетик Центр» в Реюньоне (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Сан-Антонио Спёрс» и «Денвер Наггетс».

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Источник: AP 2020

Победу в матче одержал «Денвер», итоговый счёт — 132:126.

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Майкл Портер, набравший 30 очков и сделавший 15 подборов. Второй по результативности — сербский центровой Никола Йокич, на его счету 25 очков, 11 передач и 4 подбора. У «Сан-Антонио» лучшую результативность продемонстрировал Руди Гэй — 24 очка и 4 подбора.

Это поражение стало для «Спёрс» вторым подряд, «Денвер», в свою очередь, одержал вторую победу кряду. «Наггетс» занимают третье место в Западной конференции и первое — в Северо-Западном дивизионе. «Сан-Антонио» — 11-й в конференции и четвёртый в Юго-Западном дивизионе.

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