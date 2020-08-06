«Лейкерс» разгромно уступили «Оклахоме» в первом матче в статусе победителей конференции

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Крис Пол — на его счету 21 очко и 7 подборов. Второй — итальянский лёгкий форвард Данило Галлинари, набравший 19 очков и сделавший 7 подборов. У «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, на счету которого дабл-дабл — 19 очков и 11 подборов.