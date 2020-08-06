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09:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лейкерс» разгромно уступили «Оклахоме» в первом матче в статусе победителей конференции

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер».

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась победой «Оклахомы» со счётом 105:86.

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Крис Пол — на его счету 21 очко и 7 подборов. Второй — итальянский лёгкий форвард Данило Галлинари, набравший 19 очков и сделавший 7 подборов. У «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, на счету которого дабл-дабл — 19 очков и 11 подборов.

«Лос-Анджелес Лейкерс» проводил этот матч в ранге победителя Западной конференции. «Оклахома» — на шестом месте. Также «Тандер» занимает третью строчку турнирной таблицы Северо-Западного дивизиона.

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