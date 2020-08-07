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12:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Хьюстон» победил «Лейкерс» в матче НБА

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. «Хьюстон» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), возобновленного после паузы из-за пандемии коронавируса.

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Источник: AP 2020

Встреча в Орландо завершилась со счетом 113:97 (33:26, 32:30, 29:23, 19:18) в пользу «Хьюстона», в составе которого Джеймс Харден оформил дабл-дабл (39 очков, 12 передач). У «Лейкерс», которые играли без лидера Леброна Джеймса (баскетболиста беспокоят боли в паху), Кайл Кузма набрал 21 очко, Энтони Дэвис сделал дабл-дабл (17 очков, 12 подборов).

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Портленд» обыграл «Денвер» — 125:115, в составе победителей Дэмиан Лиллард набросал 45 очков, добавив к ним 12 «ассистов».

«Лос-Анджелес Клипперс» в своем матче нанес поражение «Далласу» — 126:111.

Розыгрыш нынешнего сезона НБА был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. После возобновления сезона все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо с участием 22 клубов. Сначала все клубы проводят по 8 матчей для определения посева в плей-офф, который по плану должен стартовать 17 августа, но может быть сдвинут на более раннюю дату, если не возникнет необходимости проводить дополнительные игры для определения участников плей-офф.

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