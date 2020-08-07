«Хьюстон» победил «Лейкерс» в матче НБА

Встреча в Орландо завершилась со счетом 113:97 (33:26, 32:30, 29:23, 19:18) в пользу «Хьюстона», в составе которого Джеймс Харден оформил дабл-дабл (39 очков, 12 передач). У «Лейкерс», которые играли без лидера Леброна Джеймса (баскетболиста беспокоят боли в паху), Кайл Кузма набрал 21 очко, Энтони Дэвис сделал дабл-дабл (17 очков, 12 подборов).

Розыгрыш нынешнего сезона НБА был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. После возобновления сезона все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо с участием 22 клубов. Сначала все клубы проводят по 8 матчей для определения посева в плей-офф, который по плану должен стартовать 17 августа, но может быть сдвинут на более раннюю дату, если не возникнет необходимости проводить дополнительные игры для определения участников плей-офф.