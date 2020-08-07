«Хьюстон» победил «Лейкерс» в матче НБА
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. «Хьюстон» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), возобновленного после паузы
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. «Хьюстон» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), возобновленного после паузы
Встреча в Орландо завершилась со счетом 113:97 (33:26, 32:30, 29:23, 19:18) в пользу «Хьюстона», в составе которого Джеймс Харден оформил
В другом матче дня «Портленд» обыграл «Денвер» — 125:115, в составе победителей Дэмиан Лиллард набросал 45 очков, добавив к ним 12 «ассистов».
«Лос-Анджелес Клипперс» в своем матче нанес поражение «Далласу» — 126:111.
Розыгрыш нынешнего сезона НБА был приостановлен в марте