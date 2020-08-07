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12:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милуоки» стал победителем Восточной конференции НБА

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Клуб «Милуоки Бакс» гарантировал себе первое место в Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается в официальном Twitter клуба.

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Источник: AP 2020

В четверг «Милуоки» обыграл «Майами Хит» в матче возобновленного чемпионата НБА — 130:116. «Милуоки» побеждает в конференции второй сезон подряд.

Ранее на этой неделе первое место на Западе себе гарантировал «Лос-Анджелес Лейкерс».

Во время загрузки произошла ошибка.

Розыгрыш нынешнего сезона НБА был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. После возобновления сезона все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо с участием 22 клубов. Сначала все клубы проводят по 8 матчей для определения посева в плей-офф, который по плану должен стартовать 17 августа, но может быть сдвинут на более раннюю дату, если не возникнет необходимости проводить дополнительные игры для определения участников плей-офф.

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