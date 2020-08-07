«Милуоки» стал победителем Восточной конференции НБА

Розыгрыш нынешнего сезона НБА был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. После возобновления сезона все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо с участием 22 клубов. Сначала все клубы проводят по 8 матчей для определения посева в плей-офф, который по плану должен стартовать 17 августа, но может быть сдвинут на более раннюю дату, если не возникнет необходимости проводить дополнительные игры для определения участников плей-офф.