«Милуоки» стал победителем Восточной конференции НБА
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Клуб «Милуоки Бакс» гарантировал себе первое место в Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается в официальном Twitter клуба.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Клуб «Милуоки Бакс» гарантировал себе первое место в Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается в официальном Twitter клуба.
В четверг «Милуоки» обыграл «Майами Хит» в матче возобновленного чемпионата НБА — 130:116. «Милуоки» побеждает в конференции второй сезон подряд.
Ранее на этой неделе первое место на Западе себе гарантировал «Лос-Анджелес Лейкерс».
Розыгрыш нынешнего сезона НБА был приостановлен в марте