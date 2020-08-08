«Бруклин» и «Орландо» вышли в плей-офф НБА

Источник: AFP 2020

«Бруклин» гарантировал себе выход в плей-офф после победы над «Сакраменто» со счетом 119:106. «Орландо» уступил в пятницу «Филадельфии» (101:108), но вышел в плей-офф, благодаря поражению «Вашингтона» от «Нью-Орлеана» (107:118), после чего «Уизардс» лишились шансов на продолжение борьбы за титул.

В другом пятничном матче «Бостон» обыграл «Торонто» — 122:100.

Точные места «Бруклина» и «Орландо» определятся позже, но выше седьмого места в Восточной конференции команды не поднимутся. Также с Востока в плей-офф пробились «Милуоки», «Торонто», «Бостон», «Майами», «Индиана» и «Филадельфия».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c03670e78301f1082203" data-vnd="c03670e78301f1082203" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c03670e78301f1082203" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.