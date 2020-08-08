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11:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бруклин» и «Орландо» вышли в плей-офф НБА

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. «Бруклин» и «Орландо» обеспечили себе места в первом раунде плей-офф НБА.

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Источник: AFP 2020

«Бруклин» гарантировал себе выход в плей-офф после победы над «Сакраменто» со счетом 119:106. «Орландо» уступил в пятницу «Филадельфии» (101:108), но вышел в плей-офф, благодаря поражению «Вашингтона» от «Нью-Орлеана» (107:118), после чего «Уизардс» лишились шансов на продолжение борьбы за титул.

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В другом пятничном матче «Бостон» обыграл «Торонто» — 122:100.

Точные места «Бруклина» и «Орландо» определятся позже, но выше седьмого места в Восточной конференции команды не поднимутся. Также с Востока в плей-офф пробились «Милуоки», «Торонто», «Бостон», «Майами», «Индиана» и «Филадельфия».

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Розыгрыш нынешнего сезона НБА был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. После возобновления сезона все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо с участием 22 клубов. Сначала все клубы проводят по 8 матчей для определения посева в плей-офф, который по плану должен стартовать 17 августа, но может быть сдвинут на более раннюю дату, если не возникнет необходимости проводить дополнительные игры для определения участников плей-офф.

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